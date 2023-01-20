Мир 20 января 2023, 11:22 Итальянский генпрокурор заявил, что «Коза Ностра» не исчезнет после ареста главаря

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Несмотря на арест Маттео Мессины Денаро, который является главарем сицилийской мафии и скрывался от полиции 30 лет, «Коза Ностра» продолжит свое существование. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на американское агентство Associated Press.

Арест произошел в минувший понедельник. И итальянский премьер-министр Джорджа Мелони назвала это победой над мафией. Однако генпрокурор Палермо Лиа Сава усомнилась в этом. По ее словам, «Коза Ностра» так просто не одолеть.

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«Что произойдет в деталях, мы не можем знать. Но в одном я уверена: „Коза Ностра“ имеет правила, которые поддерживали ее в течении 150 лет, поэтому она возместит ущерб и создаст новую структуру руководства после ареста [Денаро]», — заявила генпрокурор Палермо Лиа Сава.

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Напомним, основной деятельностью преступного синдиката является наркоторговля. Маттео Мессине Денаро ггрозит пожизненное заключение. Примечательно, что за 30 лет, что его не могла найти полиция, он не покидал Сицилию. Его укрывали на разных уровнях чиновники, правоохранители и другие.

Попался мафиози на поддельном паспорте, по которому получал курс химиотерапии в одной из больниц. На эти же документы был зарегистрирован дом, который уже обыскивали полицейские, зная, что он принадлежит Маттео Мессине Денаро.