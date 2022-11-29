Мир 29 ноября 2022, 11:39 Итальянский генерал заявил, что НАТО надо сосредоточиться на Ираке из-за влияния России Генерал Ианнуччи: НАТО нужно сосредоточить внимание на Ираке из-за России Unsplash

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Влияние России растет, поэтому НАТО следовало бы обратить внимание на Ирак Такое заявление в интервью газете La Repubblica cделал итальянский генерал Джованни Ианнуччи.

«Ирак — одна из самых сложных стран для НАТО, где, с одной стороны, постоянно растет влияние Москвы и Тегерана, а с другой — располагается довольно ограниченный военный контингент альянса», — сказал он.

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Генерал добавил, что Североатлантический альянс сейчас старается не допустить старых ошибок в регионе. По его словам, в рамках НАТО существует новая модель работы.

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«Мы сотрудничаем с местными властями и избегаем разговоров с позиции, которая могла бы сигнализировать о попытках вооруженного вмешательства Запада в дела страны», — подчеркнул Ианнуччи.

Американская армия и ее союзники вошли в Ирак весной 2003 года. Операция «Иракская свобода» была направлена на свержение режима Саддама Хусейна, которого Штаты обвинили во владении химическим оружием и в связях с международным терроризмом. Однако позже эта информация не нашла подтверждения. После этого США сократили военный контингент в Ираке, но части миссии НАТО все равно там остаются.