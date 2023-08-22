Мир 22 августа 2023, 00:54 Итальянский генерал счел немыслимой победу Украины в конфликте с Россией Итальянский генерал Бертолини назвал немыслимой победу Украины в конфликте с РФ РИА «Новости»

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Победу украинской стороны в конфликте с Россией очень сложно представить. Об этом сообщил экс-командующий воздушной-десантной бригадой «Фольгоре» ВС Италии, генерал Марко Бертолини в беседе с изданием Libero Quotidiano.

Он отметил, что западные лидеры должны понять это и согласиться на мирный диалог между сторонами.

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«С военной точки зрения победа Украины немыслима, мы должны принять это к сведению и сесть за стол переговоров», — заявил Бертолини.

Он отметил, что контрнаступление киевского режима идет с большим трудом. Из-за неудач ВСУ на поле боя в мире стал расти скептицизм в отношении реальных возможностей украинской армии. Кроме того, Россия сильно превосходит Украину в огневой мощи и «это производит впечатление».

Ранее стало известно, что НАТО перестал надеяться на победу Украины в противостоянии с Россией и решил продать Киев «подешевле». Британский полковник в отставке Ричард Кемп обратил внимание на заявление заместителя генсека Стиана Йенссена. В нем сказано, что мирный договор с РФ может включать отказ Украины от части территорий в обмен на присоединение в Альянс.