Мир 02 августа 2023, 16:15 Итальянский банк закроет свое представительство в России Банк Intesa Sanpaolo закроет представительство в России Unsplash

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Итальянский банк Intesa Sanpaolo решил закрыть свое представительство на территории России. Об этом сообщило агентство Reuters.

Представитель Intesa Sanpaolo заверил, что прекращение деятельности представительства никак не повлияет на саму работу банка в Российской Федерации. Группа продолжит при этом уменьшать связанные с РФ операции.

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Агентство со ссылкой на данные итальянской газеты Il Messaggero уточнило, что распоряжение закрыть представительство начнет действовать в течение нескольких месяцев.

Банк «Интеза» является «дочкой» итальянской группы Intesa Sanpaolo, одной из самых крупных банковских групп в зоне ЕС. Она остается лидером услуг в этой сфере в Италии.

Весь пакет акций «Интеза» принадлежат Intesa Sanpaolo.

Ранее СМИ сообщали, что швейцарский банк Julius Baer закроет счета клиентов, которые живут в России. Это произойдет до 31 декабря 2023 года.