Итальянские врачи заразились коронавирусом
Хирург итальянской больницы Humanitas Gavazzeni e Castelli Даниэле Маккини рассказал о сложившейся ситуации из-за коронавируса. По словам врача, страдают не только его коллеги, но и их семьи. Об этом сообщил «Царьград».
Маккини поделился своими впечатлениями на личной странице в Facebook.
«Несмотря на то, что у меня и многих коллег есть другие защитные средства, многие из нас уже заразились. И заразили родных. И заболевшие члены их семей сейчас находятся между жизнью и смертью», — отметил он.
Хирург добавил, что борьба с коронавирусной инфекцией похожа на войну. Она измотала врачей и пациентов.
Маккини призвал итальянцев следовать рекомендациям Министерства здравоохранения и соблюдать необходимые меры безопасности.
«Но не ищите и не покупайте профессиональные медицинские респираторы с фактором защиты FFP2 или FFP23. Они нужны нам, медикам, а достать их трудно. Сейчас из-за нехватки нам пришлось сократить их использование», — попросил он.