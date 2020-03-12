Итальянские врачи заразились коронавирусом

Маккини поделился своими впечатлениями на личной странице в Facebook.

«Несмотря на то, что у меня и многих коллег есть другие защитные средства, многие из нас уже заразились. И заразили родных. И заболевшие члены их семей сейчас находятся между жизнью и смертью», — отметил он.

Хирург добавил, что борьба с коронавирусной инфекцией похожа на войну. Она измотала врачей и пациентов.

Маккини призвал итальянцев следовать рекомендациям Министерства здравоохранения и соблюдать необходимые меры безопасности.

«Но не ищите и не покупайте профессиональные медицинские респираторы с фактором защиты FFP2 или FFP23. Они нужны нам, медикам, а достать их трудно. Сейчас из-за нехватки нам пришлось сократить их использование», — попросил он.