Мир 16 мая 2023, 02:05 Итальянские власти устроили день пропаганды ради Зеленского — СМИ Fatto Quotidiano: власти Италии в честь визита Зеленского устроили в СМИ день пропаганды YouTube

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Обозреватель итальянской газеты Fatto Quotidiano Даниэла Раньери раскритиковала власти Италии, которые устроили в СМИ день пропаганды ради приезда президента Украины Владимира Зеленского. Кульминацией стало появление украинского лидера в политическом ток-шоу Porta a Porta. Раньери указала на ложные и нелепые заявления журналистов и Зеленского.

Обозреватель отметила, что во время ток-шоу Зеленскому задавали «глупые вопросы», на которые украинский глава отвечал однобоко, что во всем виноват президент России Владимир Путин. Раньери подчеркнула, что журналисты избегали «острых» тем.

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Раньери раскритиковала несоблюдение «европейской заветной свободы слова». Обозреватель подчеркнула, что украинский президент руководствовался концепцией, что у России в спецоперации якобы участвует армия наемников, а за Украину сражаются патриотически настроенные бойцы, которые на 100% поддерживают киевский режим.

«Если бы это было правдой, Зеленский не стал бы объявлять вне закона 11 оппозиционных партий, отключать три телеканала, критикующих правительство, и вводить военное положение», — аргументировала Раньери.

Украинский президент во время визита в Италию посетил папу римского. На встрече с понтификом в Риме Зеленский нарушил несколько важных правил этикета.