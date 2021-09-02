Итальянские толкиенисты отправились к Везувию, чтобы утопить в нем кольцо всевластия

Несколько реконструкторов из Италии, переоделись в героев книги Джона Толкина «Властелин колец» и отправились через полстраны пешком, чтобы утопить в вулкане Везувий кольцо всевластия. По дороге они планируют заработать денег для создания деревни хоббитов.

Об экспедиции итальянского «братства кольца» сообщило РИА «Новости». Группу возглавляет хоббит Сэм, хотя по сюжету книги это должен быть Фродо Бэггинс.

В реальной жизни Сэма зовут Николас Джентиле. Он работает пекарем-кондитером. В группе, помимо него, есть еще три хоббита, один волшебник, эльф, гном и двое людей. Некоторые из работают в банке, кто-то — эсэмэмщик, кто-то — рабочий, есть участники, которые еще учатся в университете.

В пути у них есть миссия не только утопить кольцо, но и собрать средства для создания тематического парка в декорациях деревни хоббитов — знаменитого Шира с норами. Такая деревня осталась в Новой Зеландии после съемок фильма по «Властелину колец». Она открыта для туристов.

В строительстве Хоббитона участвовала даже новозеландская армия. Были построены фасады для 37 отверстий для хоббитов и связанных с ними садов и живых изгородей, мельницы и двойного арочного моста.