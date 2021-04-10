Итальянские рестораторы устроили протесты и открыли кафе вопреки запрету властей. Видео

Владельцы баров и ресторанов Италии вышли на улицы, чтобы отстоять свое право на работу. Власти не спешат снимать ограничения, и тысячи больших и маленьких кафе остаются закрытыми. Владельцы ресторана в центре Рима решились на радикальные меры и открылись для посетителей вопреки запрету.

Ресторан Марии и Антонио оказался единственным, который открылся в оранжевой зоне Рима. И нагрянули в него не посетители, а журналисты. Помимо толп людей с телекамерами, смельчаками заинтересовалась и полиция.

«Уже 13 месяцев — 13! — мы находимся в чрезвычайной зоне. У нас то красная, то желтая, то оранжевая [зона], и это когда-то должно закончиться. И если мы сейчас не выйдем на протесты (к сожалению, немного рестораторов открылись), мы никогда не выйдем из этой ситуации. Мы с Антонио решили, что если кто-то это должен сделать, это должны быть мы», — выразила свой настрой Мария Солдатова, совладелец ресторана.

Полиция вынесла рестораторам предупреждение. Штрафовать не стали, ведь за столиками никого не было. Ведь не каждый посетитель, даже истосковавшийся в изоляции по пасте «Карбонара» и пицце «Маргарита», готов заплатить 400 евро за нарушение санитарных ограничений. Рестораторам тоже грозит солидная сумма. Поэтому владельцы кафе придумали бизнес-ход — фьючерсы на еду.

«Мы придумали вот такой сертификат. Который на самом деле просто открытка, которую мы отправляем клиентам, которые готовы нас поддержать, отправить любую сумму, которую можно использовать на обед или ужин, и использовать в любое время, когда им захочется, потому что сертификат безлимитный», — рассказала Мария.

Ситуация с коронавирусом в Италии остается напряженной. На Пасху в стране был введен строгий карантин, и жители надеялись, что к середине апреля ограничения начнут снимать. Однако ослабление санитарных мер пока коснулось только шести регионов. Милан, Турин, Флоренцию объявили не красной, а оранжевой зоной. Миланские предприниматели оценивают свои убытки за минувший месяц в миллиард евро. Число безработных в стране выросло более чем на миллион — в основном это работники сферы туризма и общепита.

Рестораторы демонстративно приковывают себя цепями и требуют разрешить им работать. Волна протестов прокатилась по всей стране. Власти Италии уже потратили на помощь бизнесменам десятки миллиардов евро. В стране запретили увольнять работников — по любым причинам. Медицинская статистика не внушает оптимизма. Каждые сутки в стране умирают больше 100 тысяч человек. Увеличивается и количество новых зараженных — цифры приближаются к 20 тысячам.