Мир 08 января 2024, 21:37 Итальянские протестующие устроили массовую демонстрацию фашистского приветствия Pixabay

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Сотни итальянских протестующих устроили массовую демонстрацию фашистского приветствия в ходе митинга в Риме, сообщило местное издание La Reppublica. Оппозиционные партии призвали власти провести расследование.

Провокация произошла на ежегодном митинге в память жертв леворадикальных боевиков: традиционно на протестной акции в центре Рима собираются представители правых движений, включая сторонников фашизма. В этом году демонстранты не скрывали символику и массово присоединились к нацистскому салюту. Очевидцы отметили, что происходящее в столице напоминало события 1924 года, когда фашистские силы приходили ко власти в Италии.

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Оппозиционные партии заявили, что современные фашистские силы обходят конституционные ограничения, регистрируясь под новыми именами. Политики обвинили правящую партию «Братья Италии» в бездействии: ее представители нередко проявляют симпатию к правым активистам.

Премьер-министр Италии и лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони заявила, что протестующие не имеют ничего общего с ее организацией, однако комментировать и осуждать их поступок она отказалась.

Ранее Мелони резко выступила против исламизации Европы, предупредив о потере европейских ценностей.