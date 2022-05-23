Итальянские музыканты отказались участвовать в конкурсе из-за отстранения россиян

Музыканты из итальянского оркестра FVG отказались от выступления на престижном конкурсе скрипачей из-за отстранения участниц из России. Руководитель коллектива Паоло Петициоль заявил, что культура призвана объединять, а не сеять раздоры. Его слова процитировало издание TriestePrima.

Престижный конкурс скрипачей имени Рудольфо Липицера пройдет в сентябре в итальянском городе Гориция. Мэр Родольфо Дзиберна критически отнесся к решению организаторов конкурса отстранить российских участниц. Итальянцы осудили русофобию в социальных сетях.

«Культура — одно из немногих видов оружия, которое у нас есть, чтобы исцелять раны, сближать людей и народы, создавая сплоченность вместо разделения и обиды. Это исключение, однако, идет в диаметрально противоположном направлении», — заявил Паоло Петициоль.

К международному конкурсу имени Рудольфо Липицера не допустили российских скрипачек Лидию Кочарян, Каролину Аверину и Анастасию Пентину. Письмо с уведомлением об исключении получила Лидия Кочарян, в нем организаторы заверили, что будут рады видеть россиянок «после восстановления мира».