Итальянские моряки поймали акулу с мордой свиньи
На острове Эльба в Италии нашли необычную акулу вида обыкновенная центрина. Ее тело выглядит как у обычной акулы, а морда напоминает свинью.
Акула очень редкая, она внесена в красный список Международного союза охраны природы. Этот вид находится под угрозой исчезновения. На итальянском пляже моряки нашли уже бездыханное тело рыбы. Об этом сообщило издание The Mirror.
Находку рыбаки сделали три недели назад, но фотографию выложили в социальные сети недавно. Моряки выловили тело из воды и отправили на изучение. Юрий Тиберто из океанариума «Аквариум Эльбы» сообщил журналистам, что эти акулы периодически им встречаются, их называют рыбой-свиньей. Когда акула выходит из воды, она издает что-то вроде рычания.
Моряк сообщил, что даже пытался поселить рыбу-свинью в океанариуме, но этот вид акул не может адаптироваться к жизни вне воли.
Обыкновенная центрина обитает в восточной части Атлантического океана и Средиземного моря. Акула известна своей широкой плоской головой и толстой тупой мордой.