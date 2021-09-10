Итальянские моряки поймали акулу с мордой свиньи

На острове Эльба в Италии нашли необычную акулу вида обыкновенная центрина. Ее тело выглядит как у обычной акулы, а морда напоминает свинью.

Акула очень редкая, она внесена в красный список Международного союза охраны природы. Этот вид находится под угрозой исчезновения. На итальянском пляже моряки нашли уже бездыханное тело рыбы. Об этом сообщило издание The Mirror.

Источник фото: @isoladelbaapp/Newsflash

Находку рыбаки сделали три недели назад, но фотографию выложили в социальные сети недавно. Моряки выловили тело из воды и отправили на изучение. Юрий Тиберто из океанариума «Аквариум Эльбы» сообщил журналистам, что эти акулы периодически им встречаются, их называют рыбой-свиньей. Когда акула выходит из воды, она издает что-то вроде рычания.

Моряк сообщил, что даже пытался поселить рыбу-свинью в океанариуме, но этот вид акул не может адаптироваться к жизни вне воли.

Обыкновенная центрина обитает в восточной части Атлантического океана и Средиземного моря. Акула известна своей широкой плоской головой и толстой тупой мордой.