Мир 25 апреля 2023, 14:55 Итальянские компании останутся на российском рынке Глава ассоциации Торрембини признался, что у компаний Италии нет планов покидать Россию РИА «Новости»

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Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини заявил РБК об отсутствии планов итальянских компаний уходить из России. По его мнению, несмотря на сложности, российский рынок остается интересным для бизнесменов.

«Кроме компаний из нефтегазового сектора, все остались», — заявил Торрембини на промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте.

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Он уточнил, что некоторые компании сократили число сотрудников, но никто не покинул Россию.

Говоря о трудностях, президент Ассоциации предпринимателей выделил логистические, финансовые сложности, а также проблемы в банковском секторе. Торрембини признался, что на бизнесменов давят власти Италии и Европы.

Но компании оказались достаточно сильны, чтобы не попасть под влияние ограничений.

Он сравнил Россию с Непалом, отметив большой рынок страны имеет как геополитическое, так и геоэкономическое значение.

Ранее американский производитель батареек Duracell объявил о своем решении уйти с российского рынка, написал RT.