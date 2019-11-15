Итальянские кабаны разорили тайник наркоторговцев

В итальянской Тоскане дикие кабаны нашли, выкопали и разорили тайник наркоторговцев, уничтожив партию кокаина стоимостью более 22 тысяч евро. Что стало с животными неизвестно, но бандиты пришли в отчаянье.

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О случившемся итальянская полиция узнала в ходе прослушивания телефонных разговоров членов банды. Как сообщило издание Daily Mail, один из наркоторговцев пожаловался подельникам на случившееся.

По его словам, дикие кабаны обнаружили тайник и разбросали его содержимое, около 17 тысяч фунтов кокаина, по лесу.

Преступники, итальянец и трое албанцев, доставляли наркотики из долины Валь-ди-Кьяна, и ежемесячной распространяли около двух килограммов в ночных клубах Ареццо и Сиены. Все они сейчас арестованы.

Как сообщило издание News Week, в Италии живут миллионы диких кабанов. Ежегодно они наносят заметный урон виноградникам и уничтожают урожай на полях. Дикие животные также нередко становятся причиной дорожно-транспортных происшествий.

Национальный фермерский союз обратился к властям с требованием уменьшить их поголовье.