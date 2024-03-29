Мир 29 марта 2024, 22:34 Итальянские истребители дважды по тревоге взлетали над Балтикой из-за самолетов России ANSA: истребители НАТО дважды подняли над Балтикой из-за российских самолетов defense.gov

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Истребители Eurofighters итальянских ВВС, размещенные на польской базе Мальборк, дважды поднимались по тревоге на перехват российских самолетов над Балтийским морем за последние сутки. Об этом сообщило издание ANSA.

Тревогу запустил командный центр НАТО, базирующийся в немецком городе Уэдеме.

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«Она сработала вчера и сегодня утром для неопознанного самолета, летящего над международными водами Балтийского моря. Как только самолет был идентифицирован, итальянские F-2000 вернулись на базу Мальборк», — сказано в материале.

Минобороны РФ неоднократно заявляло, что все полеты российских самолетов выполняются строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Ранее Германия поднимала в небо истребители Eurofighter из-за появления российского самолета Ил-20 над Балтийским морем, заявляя, что якобы его заметили «без плана полета и сигнала транспондера».