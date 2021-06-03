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    03 июня 2021, 15:12

    Итальянские энергетические компании намерены расширить деятельность в РФ

    Артур Блянихов

    Посол Италии в РФ Паскуале Терраччано рассказал порталу News.ru, что итальянские предприятия нацелены на расширение сотрудничества с Россией в сфере «зеленой энергетики».

    По словам дипломата, компания Enel планирует открыть в Ростовской области около Азовского моря новый ветропарк. Будущие планы развития касаются Татарстана и Мурманской области.

    «Ведутся переговоры о расширении деятельности. Также обсуждается производство водорода в России», — добавил посол.