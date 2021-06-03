Итальянские энергетические компании намерены расширить деятельность в РФ

Посол Италии в РФ Паскуале Терраччано рассказал порталу News.ru, что итальянские предприятия нацелены на расширение сотрудничества с Россией в сфере «зеленой энергетики».

По словам дипломата, компания Enel планирует открыть в Ростовской области около Азовского моря новый ветропарк. Будущие планы развития касаются Татарстана и Мурманской области. «Ведутся переговоры о расширении деятельности. Также обсуждается производство водорода в России», — добавил посол.