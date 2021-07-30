Итальянские депутаты подрались из-за введения ковид-сертификатов. Видео

Итальянские депутаты, представляющие оппозиционную партию «Братья Италии», устроили протест против введения ковид-сертификатов для использования в быту. Об этом сообщила газета Corriere della Sera, работу пришлось приостановить.

В результате всеобщего недовольства итальянцы затеяли драку. Их поведения попало на видео. На кадрах можно разглядеть, как с мест повставали десятки депутатов. Несмотря на возраст, некоторые гнались друг за другом, размахивали руками, кричали.

Тем не менее депутатов, выставивших плакаты «Нет ковид-сертификату», призвали к порядку. Когда начались беспорядки в нижней палате должно было пройти голосование по одобрению очередного декрета о мерах по борьбе с пандемией.

Недавно правительство решило расширить действия ковид-сертификатов на ряд общественных заведений, включая рестораны в закрытых помещениях. Предварительно, начиная с 6 августа, нужно будет предъявлять этот документ для посещения культурных и других мероприятий, музеев, театров, спортивных залов, бассейнов, а также ресторанов в закрытых помещениях.