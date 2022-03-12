Итальянские дальнобойщики объявили забастовку из-за цен на топливо

В Италии дальнобойщики объявили бессрочную забастовку. Она начнется 14 марта, ее причиной стали высокие цены на топливо. Об этом заявили в ассоциации грузоперевозчиков Transportounito.

Главной причиной забастовки стало резкое повышение цен на топливо. Этот фактор затрудняет деятельность водителей и снижает уровень их доходов.

«Итальянская отрасль автоперевозок находится в тупике. Начиная со следующего понедельника, 14 марта, компании, занимающиеся автоперевозками, приостановят предоставление своих услуг на национальном уровне по причине форс-мажорных обстоятельств. Мы просто не можем выполнять свои контрактные обязательства себе в убыток», — заявили транспортники.

Цена на бензин в стране в настоящее время уже превысила два евро за литр. Для того чтобы заправить полный бак топлива, водитель легкового автомобиля в среднем должен потратить 110 евро. У большегрузов расход топлива гораздо выше.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что события на Украине и антироссийские санкции пошли на руку Европе и США. Западные страны использовали эту ситуацию, чтобы оправдаться перед своими гражданами за подорожание топлива.