Итальянская полиция арестовала 40 членов группировки сицилийской мафии

Полиция Италии задержала 40 членов криминального сообщества. Аресты производились в Болонье, на Сицилии и в Калабрии. Об этом сообщило РИА «Новости».

Органы правопорядка заявили, что группировка торговала наркотиками, а также занималась отмыванием денег. Помимо этого, организация выступала в интересах местных бизнесменов, разбираясь с должниками.

Главой мафиозного клана является мужчина, который пожизненно осужден за организацию наркотрафика и двойное убийство, добавил сайт «Аргументы и факты».