Итальянская компания научилась строить дома по цене iPhone. Пользователи не поверили

Итальянская компания 3D WASP объявила, что разработала проект дома, который можно построить за 100 часов. С помощью 3D-печати два человека в состоянии возвести здание площадью около 30 квадратных метров.

Как сообщило испанское издание El Mundo, подобные строения больше похожи на укрытия, чем на полноценное жилье, но они могут быть как временными, так и стационарными. Холостяцкая берлога, мастерская или помещение с любым другим функционалом обойдется начиная с 900 евро, около 61 тысячи рублей. Придуманная итальянской компанией технология позволяет печатать более крупные компоненты из бетона и геополимеров. Но представленный небольшой дом оказывает минимальное воздействие на окружающую среду.

Здание сейсмоустойчиво, отапливается и совещается за счет солнечной энергии. На четверть дом состоит из почвы и рисовой шелухи, десятую часть составляет известь и почти половина, 40%, рисовая солома.

Дизайнеры компании WASP считают, что на фоне дороговизны жилья в Европе их модель сможет стать весьма востребованной. Только в Испании для человека в возрасте 16-29 лет аренда квартиры может составлять 94,9% его зарплаты. В Гонконге покупка средней квартиры обойдется в миллион евро. Поэтому такое жилье будет пользоваться спросом.

Однако читатели издания раскритиковали это заявление. Они подсчитали, что к стоимости материалов и работы нужно добавить работу операторов, косвенные затраты, налоги, городские сборы, услуги слесаря, плотника и стекольщика. Получается 30 тысяч евро за 30 метров. Столько и стоит сейчас среднее жилье в Европе.