Итальянская компания Eni сообщила о возобновлении поставок газа от «Газпрома» | 360°

Мир 05 октября 2022, 13:55 Поделиться Telegram

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Viber Итальянская компания Eni сообщила о возобновлении поставок газа от «Газпрома» Итальянская Eni сообщила о возобновлении поставок от «Газпрома» через территорию Австрии freepik

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«Газпром» возобновил поставки газа в Италию через территорию Австрии, сообщила пресс-служба итальянской нефтегазовой компании Eni. Информацию подтвердили и в российском холдинге.

«Потоки газа, поставляемого „Газпромом“ через Австрию, сегодня возобновились», — рассказали в Eni. Там добавили, что это стало возможным благодаря разрешению ограничений, «вытекающих из нового законодательства, введенного австрийскими регулирующими органами».

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В российской компании отметили, что австрийский оператор сообщил о готовности подтверждать транспортные номинации ООО «Газпром экспорт», что позволило возобновить поставки голубого топлива через территорию Австрии.

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«„Газпрому“ совместно с итальянскими покупателями удалось найти решение по формату взаимодействия в условиях регулятивных изменений», — рассказали в пресс-службе холдинга.

Ранее «Газпром» предупредил власти Молдавии о возможном прекращении поставок топлива. Это произойдет, если республика до 20 октября не исполнит свои обязательства по контракту.

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