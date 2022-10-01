Итальянская компания Eni объявила о приостановке поставок газа из России 1 октября | 360°

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Итальянская компания Eni объявила о приостановке поставок газа из России 1 октября

Компания Eni заявила об отсутствии подтверждения от «Газпрома» поставок на 1 октября

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«Газпром» не смог подтвердить итальянской энергетической компании Eni перекачку ранее запрошенных объемов энергоносителя из-за невозможности поставок газа через Австрию. Об этом говорится в официальном заявлении европейской компании.

В Eni отметили, что запланированные поставки российского газа на субботу, 1 октября, через точку входа в Тарвизио окажутся нулевыми. В фирме подчеркнули, что сообщат, если поставки энергоносителя возобновятся.

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Газета «Ведомости» напомнила, что «Газпром» сообщил о снижении поставок итальянской компании с 34 до 27 миллионов кубометров еще в конце июля, когда общая прокачка по трубопроводу «Северный поток» снизилась до 20% от общей мощности.

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По данным федеральной таможенной службы России, в прошлом году «Газпром» продал в Италию 18,4 миллиарда кубометров газа. Страна стала третьей по объему поставок, уступив Германии и Турции.

Италия

Газпром

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