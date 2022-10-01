Итальянская компания Eni объявила о приостановке поставок газа из России 1 октября | 360°

Все новости
Мир
01 октября 2022, 16:25
Вучич попросил Еврокомиссию о поддержке балканских стран из-за энергокризиса
Мир
01 октября 2022, 16:23
Монголия преложила вид на жительство всем желающим россиянам
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Спецоперация
01 октября 2022, 16:13
Мирный житель получил ранение после обстрела ВСУ Старомихайловки в ДНР
Общество
01 октября 2022, 16:12
Возвращение домой ради общего будущего. Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — о вхождении в Россию
Общество
01 октября 2022, 16:10
Названо условие приостановки дела о банкротстве мобилизованных через арбитраж
Мир
01 октября 2022, 15:57
Илон Маск представил прототип человекоподобного робота за $20 тысяч
Армия
01 октября 2022, 15:52
Продажу алкоголя рядом с пунктами сбора мобилизованных запретили в Новосибирске
Мир
01 октября 2022, 15:47
Крокодил откусил голову отцу-одиночке, который ловил рыбу для своих детей на Шри-Ланке
Общество
01 октября 2022, 15:44
«Демобилизация будет по плану». Шойгу прокомментировал перенос начала осеннего призыва