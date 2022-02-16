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    16 февраля 2022, 16:05

    Итальянская гостиница может оказаться на территории Швейцарии из-за таяния льда

    Оксана Лавнюженко

    Таяние льда в Альпах может привести к тому, что итальянская гостиница с рестораном в скором будущем переплывет на территорию Швейцарии. Об этом рассказало издание The New Yorker.

    Граница между двумя странами была проведена по наивысшим точкам ледника, однако в связи с глобальным потеплением лед начал таять. Сейчас ледяные вершины перестали быть в некоторых местах высочайшими точками массива, сообщила «Газета.ru».

    Сейчас граница в Рифуджо Гидо дель Червино проходит в непосредственной близости от объекта. В самом ближайшем будущем он может оказаться на территории Швейцарии. Если такое все же произойдет, то хозяева гостиницы будут платить налоги швейцарскому законодательству.