Итальянская фигуристка стала жертвой ДТП вместе с женихом

Итальянская фигуристка Элли Маттиуццо погибла в возрасте 18 лет. Спортсменка стала жертвой аварии вместе со своим женихом. Об этом сообщило издание La Gazzetta dello Sport.

Согласно данным издания, ДТП произошло вечером 4 декабря в окрестностях Сан-Марино. Фигуристка ехала за рулем Fiat 500, а на пассажирском сиденье находился ее жених Даниэле Воланти. В какой-то момент Маттиуццо выехала на встречку, где врезалась в Volkswagen Golf.

В результате аварии оба молодых человека погибли. Им было по 18 лет. Водителя второй машины с травмами отправили в больницу. Жизни пострадавшего сейчас ничего не угрожает.

Элли Маттиуццо родилась в Милане, а затем переехала в Сан-Марино. В 2019 году спортсменка выступала в составе сборной Италии на чемпионате мира среди юниоров по синхронному катанию. Соревнования проходили в Швейцарии. В свободное от спорта время Маттиуццо занималась автомобильными гонками.