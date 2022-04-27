Итальянская нефтегазовая группа Eni начнет оплачивать российский газ в рублях. Для этого компания откроет счета в «Газпромбанке» в национальной валюте РФ, сообщило агентство Bloomberg.

Eni уже занялась подготовкой к открытию счетов, уточнили источники. Энергогигант ждет от правительства Италии и ЕС указаний по условиям и возможности из использования.

«[Это] позволит ему потенциально выполнять требования России об оплате газа в местной валюте», — сказано в статье.

«Газпром» уже заявил об остановке поставок голубого топлива в Болгарию и Польшу: страны платить за газ в рублях отказались. Не захотели делать этого и в Финляндии, заметив, что решение власти приняли еще в начале апреля.

В Польше заявили, что обратятся к Еврокомиссии с просьбой ввести высокие пошлины на импорт российских энергоносителей.