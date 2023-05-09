Мир 09 мая 2023, 05:52 Итальянская энергокомпания Eni подала в суд на «Газпром» — СМИ Bloomberg: компания Eni обратилась в арбитраж из-за сокращения «Газпромом» поставок газа Pxhere

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Итальянская энергокомпания Eni обратилась в арбитраж из-за сокращения « Газпромом» поставок российского газа. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Заключенные контракты, как отметила компания, продолжают действовать. В документк указано, что применяемые «Газпром экспортом» сокращения «являются предметом конфиденциального арбитражного разбирательства».

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Eni фиксирует падение объемов поставок с середины прошлого года, указано в материале. В июне итальянская энергокомпания заявила о сокращении получаемых объемов на 15%, после чего снижение подтвердили в «Газпроме». Как сообщили в российской компании, австрийская сторона отказалась «подтверждать транспортные номинации».

По словам главы Eni Клаудио Дескальци, доля газа из России в Италии к маю сократилась «до нескольких процентов».

Министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин ранее заявлял, что Рим преодолел зависимость от российского газа. По его словам, преодалеть зависимость получилось «нарастив поставки газа по трубопроводам с Востока по Трансадриатическому газопроводу, а также из Африки с новыми соглашениями с Алжиром и Ливией».