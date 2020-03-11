Итальянку заперли на карантин с телом коронавирусного мужа

В итальянской провинции женщине пришлось провести несколько дней с мертвым мужем в одном доме. По правилам карантина, к погибшим от коронавируса несколько дней нельзя приближаться.

Как сообщил итальянский телеканал IVG.it, по регламенту, прежде чем забрать тело, нужно взять пробы на инфекцию у погибшего и супруги. Перед смертью у мужчины проявились симптомы коронавируса, поэтому местная администрация решила дождаться результатов теста, чтобы не рисковать.

Мужчина скончался 9 марта. До утра среды женщина провела в доме с телом мужа. В результате власти одумались и вывезли тело, не дожидаясь отчета об анализах и пока тело разложится.

Ранее Италия первой в мире ввела «красную зону» коронавируса по всей стране. Теперь гражданам приходится жить по новым правилам. Бары и рестораны должны работать строго с шести утра до шести вечера и при условии, что гарантируют клиентам расстояние друг от друга не менее метра. В магазины же запускают лишь по пять человек.