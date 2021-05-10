Итальянке по ошибке ввели шесть доз вакцины от ковида

Итальянской студентке при вакцинации от коронавируса по ошибке ввели сразу шесть доз препарата. Девушка пожаловалась на усталость и головную боль, но решила не подавать в суд на медперсонал. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.

По данным издания, 23-летняя студентка факультета психологии утром 9 мая пришла на вакцинацию в один из госпиталей города Масса-Каррара. По ошибке девушке ввели сразу шесть доз препарата Pfizer — BioNTech. Медицинский персонал заметил расхождение в объеме и рассказал студентке о допущенной ошибке.

«Я очень испугалась, потому что никакой литературы, описывающей подобные случаи, нет», — поделилась девушка.

После прививки она пожаловалась на усталость, головную боль и неприятные ощущения в руке. Сейчас итальянка находится дома после суток, проведенных под наблюдением врачей. Как уточнило издание RTE, пациентка чувствует себя хорошо, принимает парацетамол и пьет большое количество жидкости.

Одна ампула вакцины от коронавируса была рассчитана на шесть доз. Студентке ввели сразу всю ампулу, при этом четыре дозы уже считаются передозировкой. Некоторые врачи считают, что чрезмерное количество препарата в организме может не привести к появлению желаемого эффекта.