Итальянка обнаружила выросшие на деснах волосы

По данным издания, впервые девушка пришла к медикам в 2009 году. У нее на небе росли волоски, похожие на ресницы. Врачи нашли только пять похожих случаев, и все у мужчин. Выяснить причину возникновения волосков оказалось непросто.

Девушке диагностировали синдром поликистозных яичников. Он сопряжен с избытком растительности на теле и лице. По мнению специалистов, именно этот синдром мог вызвать рост волос во рту. Их удалили, а пациентке прописали гормональные препараты. На какое-то время это помогло, но девушка забросила лечение, и волосы выросли снова.