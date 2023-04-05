Мир 05 апреля 2023, 09:46 Итальянец нашел у покойного отца тайник с 23 миллионами лир в картине ХVI века Libero: итальянец нашел в доме покойного отца тайник с 23 млн лир и пытается обменять их freepik

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Житель итальянского города Бриндизи нашел в доме покойного отца 23 миллиона лир банкнотами и теперь пытается обменять деньги. Тайник был в картине XVI века из коллекции недавно умершего местного художника. Об этом написала газета Libero.

Мужчина обрадовался находке и обратился в отделение банка, чтобы обменять итальянские лиры, однако там ему объяснили, что срок, введенный властями страны для проведения подобных операций, истек еще 11 лет назад. Таким образом, лиры не подлежат обмену на евро. Кстати, 10-летний срок для обмена бывшей валюты из всех стран еврозоны не ввели только в этой. Итальянец обратился в ассоциацию Giustitalia, которые отстаивают в суде права людей, добивающихся конвертации лир в евро.

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Представители организации готовят иск в суд. Они настаивают на том, что согласно положениям Гражданского кодекса Италии срок для упомянутых операций должен отсчитываться с момента возникновения у человека права на денежные средства, в данном случае — с того момента, как обнаружился тайник.

В пересчете на евро 23 миллиона итальянских лир — это примерно 12 тысяч.