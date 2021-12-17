Итальянец 13 лет притворялся слепым и получал пособие от государства

В Италии задержали мужчину, который на протяжении 13 лет притворялся слепым. За это время он получил пособия от государства на сумму 170 тысяч евро (чуть больше 14,2 миллиона рублей).

Как сообщило издание Daily Mail, правоохранители разоблачили мужчину, когда заметили его за управлением автомобиля. Полицейские начали следить за итальянцем после того, как в 2018 году он захотел продлить свои водительские права.

Во время наблюдения за автомобилем правоохранители стали свидетелями того, как мужчина, находясь за рулем, набирал номер в телефоне. Кроме того, он также гулял по оживленному торговому центру, разглядывая витрины магазинов, и обучал свою дочь езде на велосипеде.

Получать пособия от государства мужчина начал в 2008 году. властям итальянец предоставил документы, из которых следовало, что он лишился зрение из-за врожденной болезни.

При этом, как уточняется в материале, проблемы с законом у мужчины были и раньше. Например, в том же 2018-м ради страховых выплат он устраивал поддельные ДТП. Сейчас мужчина находится под домашним арестом.

Проблема мошенничество с инвалидностью широко распространена в Италии, особенно в южных регионах страны и на Сицилии. Как указало издание, следователи каждый год раскрывают тысячи дел, которые обходятся государству в миллионы евро.

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