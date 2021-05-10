Итальянец 10 лет прикидывался слепым ради пенсии по инвалидности

Житель итальянского города Кротоне лишился имущества на общую сумму 160 тысяч евро. Соответствующее решение принял суд по иску финансовой гвардии. В ведомстве доказали, что мужчина в течение 10 лет получал пенсию как слепой, но при этом он постоянно ездил на своем автомобиле. Подробности привела пресс-служба надзорного ведомства.

На учет в качестве потерявшего зрение на оба глаза итальянец встал в 2011 году. В течение этого времени он получал пенсию по инвалидности. При этом он вел вполне полноценную жизнь и даже ездил на собственном автомобиле.

Выйти на него удалось в ходе проверки баз данных людей с инвалидностью и владельцев водительских прав. Таким образом в стране вычисляют мошенников, которые получают пособия, которые им не положены.

В ходе расследования сотрудники финансовой гвардии получили доступ к медицинским документам подозреваемого. Выяснилось, что никакой инвалидности у него нет. За 10 лет он получил из государственного бюджета выплаты на сумму 160 тысяч евро.

Против него завели уголовное дело по статье «Мошенничество с целью получения государственных средств при отягчающих обстоятельствах». По решению суда на его имущество: недвижимость, мебель и банковские счета, — наложили арест.