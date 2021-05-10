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    10 мая 2021, 16:18

    Итальянец 10 лет прикидывался слепым ради пенсии по инвалидности

    Анатолий Минкин

    Житель итальянского города Кротоне лишился имущества на общую сумму 160 тысяч евро. Соответствующее решение принял суд по иску финансовой гвардии. В ведомстве доказали, что мужчина в течение 10 лет получал пенсию как слепой, но при этом он постоянно ездил на своем автомобиле. Подробности привела пресс-служба надзорного ведомства.

    Итальянец 10 лет прикидывался слепым ради пенсии по инвалидности

    На учет в качестве потерявшего зрение на оба глаза итальянец встал в 2011 году. В течение этого времени он получал пенсию по инвалидности. При этом он вел вполне полноценную жизнь и даже ездил на собственном автомобиле.

    Выйти на него удалось в ходе проверки баз данных людей с инвалидностью и владельцев водительских прав. Таким образом в стране вычисляют мошенников, которые получают пособия, которые им не положены.

    В ходе расследования сотрудники финансовой гвардии получили доступ к медицинским документам подозреваемого. Выяснилось, что никакой инвалидности у него нет. За 10 лет он получил из государственного бюджета выплаты на сумму 160 тысяч евро.

    Против него завели уголовное дело по статье «Мошенничество с целью получения государственных средств при отягчающих обстоятельствах». По решению суда на его имущество: недвижимость, мебель и банковские счета, — наложили арест.