Италию назвали очагом возможного глобального финансового кризиса

Коронавирус уже вредит мировой экономике. Если начнется глобальный финансовый кризис, то его очагом станет банковский сектор Италии. Коммерческая деятельность в стране сходит на нет.

Экономический обозреватель газеты Washington Post Дэвид Линч заметил, что будущее итальянской экономики зависит от того, насколько вынослива банковская система страны. Ее довольно долго считали одной из наиболее слабых в Европе.

Если без денег останутся бизнес и частные лица, то, вполне вероятно, они перестанут обслуживать свои кредиты. Кроме того, инвесторы считают антикризисные меры Рима дорогостоящими и боятся их.

На этом фоне возможно обесценивание государственных облигаций, которые составляют большую часть банковских активов. В подобной ситуации снижаются резервы банков, их кредитование ограничивается, а экономика замедляется.

На счету итальянских банков — около четверти непогашенного госдолга страны, а это около 2,4 триллиона долларов. В условиях резкого спада такой расклад грозит дестабилизацией, а власти могут не справиться с внезапным банковским кризисом.

В Италии ввели новые меры по борьбе с распространением коронавируса. Власти страны распорядились о прекращении любой торговой деятельности. Работать продолжат только магазины, которые торгуют предметами первой необходимости, и аптеки.

Всего в мире около 121 тысячи зараженных коронавирусом. Больше всего инфицированных в Китае — более 80 тысяч. Италия находится на втором месте по числу заболевших: на 15 тысяч человек с положительным тестом на COVID-19 зафиксировано уже свыше тысячи смертей.