Италия засомневалась, сможет ли продолжать поставки оружия на Украину

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо предупредил, что из-за беспорядков, охвативших правительство страны, Украина может перестать получать из Италии «жизненно важную военную поддержку». Об этом написало издание Politico.

«Теперь я сомневаюсь, что мы можем отправить оружие [на Украину]. Это одна из многих серьезных проблем», — констатировал Ди Майо.

Он пояснил, что если итальянское правительство рухнет, то продолжит выполнять роль временного исполнителя с ограниченными полномочиями до окончания выборов. Это может «привести к параличу», лишив страну права продолжать вооружать Украину, помогать семьям в условиях роста стоимости жизни и подписывать новые газовые соглашения для создания резервов «на случай, если Россия закроет краны».

«Если правительство падет в среду, у нас не будет возможности подписывать новые энергетические контракты, и это серьезно, потому что мы приближаемся к зиме», — заметил министр.

Роlitiсо напомнило, что Италия — «ключевой член западного альянса», выступающего против спецоперации на Украине, а премьер-министр страны Марио Драги был одним из первых, кто предложил жесткие санкции и заморозку валютных резервов России, а также поддержал кандидатуру Украины в ЕС.

Итальянский премьер Драги в четверг объявил об уходе из правительства из-за «отсутствия единства» в нем, однако президент Серджо Матарелла не принял его отставку.