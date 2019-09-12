Италия заплатит 25 тысяч евро за переезд в умирающий город

Власти административной области Молизе в Италии предложили пособие тем, кто согласится переехать в один из населенных пунктов выходящего к Адриатическому морю региона. Но есть и несколько условий.

Первое — будущие жители Молизе должны переехать в один из городков, где численность населения не превышает двух тысяч человек. Таким образом местные власти надеются оживить регион и наполнить умирающие городки активным населением. Второе — мигранту нужно будет открыть собственное дело.

«Это может быть булочная, магазин канцтоваров, ресторан — все, что угодно. Так мы вдохнем жизнь в наши города и увеличим население», — процитировал сайт The Guardian слова главы Молизе Донато Тома.

Размер пособия составит 700 евро в месяц — это приблизительно 50 тысяч рублей. Мигрантам его будут выплачивать три года. Таким образом общий размер компенсации составит чуть больше 25 тысяч евро.

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По словам главы административной области, населенным пунктам региона, где живут менее двух тысяч человек, будет ежемесячно направляться 10 тысяч евро. Средства пойдут на развитие инфраструктуры и организацию культурных событий.

«Людям нужна причина, чтобы остаться в Молизе, иначе мы вернемся туда, откуда начали», — подчеркнул Тома.