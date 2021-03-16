Италия запланировала производить 10 млн доз «Спутника V» в месяц

В Италии будут производить каждый месяц до 10 миллионов доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом на брифинге рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«На территории Итальянской Республики налаживается производство, причем в очень больших масштабах, к маю речь идет о том, что производство будет достигать 10 миллионов доз вакцин в месяц», — приводит «Интерфакс» слова ученого.

Гинцбург добавил, что сейчас начинаются переговоры о возможности выпуска «Спутника V» и в других странах Евросоюза.

Накануне Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился о производстве в Европе нашей вакцины с компаниями из Италии, Испании, Франции и Германии. В фонде отметили, что Россия готова начать поставки препарата в те страны Евросоюза, которые самостоятельно его зарегистрируют. После одобрения «Спутника V» Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) начнутся поставки вакцины во все страны ЕС.

Ранее глава департамента ЕМА по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери заявил, что европейский регулятор может одобрить вакцину от Центра имени Гамалеи не раньше мая.