Италия закрыла на карантин 12 городов из-за коронавируса

Людям, которые оказались в карантинной зоне, запрещено покидать свои дома. Въехать в закрытые населенные пункты тоже не получится. В закрытых городах отменили школьные занятия и спортивные мероприятия. Не состоятся футбольные матчи итальянской Серии А, которые были запланированы на 23 февраля. За соблюдением условий карантина будут следить полицейские и военные.

Эти меры безопасности итальянские власти приняли после того, как от коронавируса умерли два итальянца, а 79 граждан заразились. Ранее Конте заявил, что Италия не будет приостанавливать действие Шенгенского соглашения из-за коронавируса.

Вспышка коронавируса началась в китайском мегаполисе Ухане в декабре 2019 года. За два месяца от инфекции умерли 2442 человека. Заразились 77 тысяч человек.