Власти Италии намерены в ближайшее время выслать из страны несколько десятков российских дипломатов. Об этом стало известно газете Corriere della Sera. По данным издания, составленный итальянским правительством список будет оглашен 5 апреля.

Сообщается, что данный шаг стал результатом координации итальянскими властями своей позиции с правительствами Франции и Германии. Как пишет газета, в понедельник, 4 апреля, премьер-министр Италии Марио Драги обсудил это решение с отвечающим за вопросы безопасности статс-секретарем Франко Габриэлли. Во вторник Драги намерен выступить в парламенте в специальном комитете по безопасности.

4 апреля стало известно, что Германия вышлет 40 российских дипломатов. Об этом послу РФ в Берлине Сергею Нечаеву сообщили в МИД ФРГ. Такой шаг был предпринят в связи с провокацией украинской стороны в городе Буча.

Ранее о намерениях выслать российских дипломатов заявил целый ряд европейских стран, в том числе Бельгия, Нидерланды, Ирландия. Причиной стала спецоперация по демилитаризации и денацификации, которую Россия проводит на территории Украины. В этой связи Бельгию должен покинуть 21 российский дипломат, Нидерланды — 17, а Ирландию — четыре.

Кроме того, как уточняет ТАСС, требования о высылке российских послов заявляли Литва, Латвия, Эстония, Болгария, Польша, Словакия и Чехия.