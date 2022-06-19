Италия выразила неготовность к немедленному прекращению поставок российского газа

Италия не готова к немедленному прекращению импорта российского газа, однако сможет пережить без него грядущую зиму, заявил директор ведущей итальянской нефтеперерабатывающей компании Eni Клаудио Дескалци.

Глава Eni заявил, что в настоящее время предложение по газу от внешнего рынка превышает спрос. Дескалци отметил, что страна не готова прямо сейчас отказаться от российских поставок газа.

«Если бы они прекратились сейчас, мы были бы не готовы. Мы начнем быть готовыми осенью-зимой 2022/23 года. Нам нужно доработать все договоренности, которые мы выстроили за последние четыре-пять месяцев», — отметил Дескалци, его слова процитировало РИА «Новости».

Газовые хранилища в Италии заполнены на 54%, к осени этот уровень должен приблизиться к 70-80%, и этому способствуют увеличившиеся вдвое поставки из Алжира. При возможном отключении поставок газа от Газпрома, «при тех решительных действиях, которые сейчас ведет правительство, мы сможем пережить зиму», заявил Дескалци.

«Вероятно, будет режим повышенной готовности и некоторые ограничения, но в любом случае у нас есть диверсификация источников, которая позволит нам перезимовать», — пояснил глава Eni.