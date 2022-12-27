Мир 27 декабря 2022, 22:05 Италия выделила дополнительные 10 миллионов евро на поддержку Украины, сообщил Зеленский Зеленский сообщил, что Италия выделила 10 миллионов евро на поддержку Киева Pxhere

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Италия выделила дополнительные 10 миллионов евро на поддержку киевских властей. Об этом во вторник, 27 декабря, заявил президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях.

Он сообщил, что выразил итальянскому премьер-министру Джордже Мелони благодарность «за солидарность и всестороннюю поддержку» киевского режима.

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«Приветствовал выделение итальянским правительством дополнительных 10 миллионов евро помощи», — сказал Зеленский.

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Глава итальянского правительства рассказала ему, что власти страны думают о предоставлении Украины системы противовоздушной обороны. Президент отметил, что обсудил с Мелони «формулу мира», которую он представил на саммите «Большой двадцатки».

Его администрация уже приступила к доработке этого плана мирного разрешения украинского конфликта. Новую версию «формулы» представители киевского режима обнародуют в феврале — к годовщине начала спецоперации.

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, итоги визита Зеленского в США доказали, что Штаты и Украина не готовы решить конфликт с Россией мирно.