27 декабря 2022, 22:05
Италия выделила дополнительные 10 миллионов евро на поддержку Украины, сообщил Зеленский
Зеленский сообщил, что Италия выделила 10 миллионов евро на поддержку Киева
Италия выделила дополнительные 10 миллионов евро на поддержку киевских властей. Об этом во вторник, 27 декабря, заявил президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях.
Он сообщил, что выразил итальянскому премьер-министру Джордже Мелони благодарность «за солидарность и всестороннюю поддержку» киевского режима.
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«Приветствовал выделение итальянским правительством дополнительных 10 миллионов евро помощи», — сказал Зеленский.
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Глава итальянского правительства рассказала ему, что власти страны думают о предоставлении Украины системы противовоздушной обороны. Президент отметил, что обсудил с Мелони «формулу мира», которую он представил на саммите «Большой двадцатки».
Его администрация уже приступила к доработке этого плана мирного разрешения украинского конфликта. Новую версию «формулы» представители киевского режима обнародуют в феврале — к годовщине начала спецоперации.
По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, итоги визита Зеленского в США доказали, что Штаты и Украина не готовы решить конфликт с Россией мирно.
Италия
Владимир Зеленский
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