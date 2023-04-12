Мир 12 апреля 2023, 18:48 Италия ввела режим ЧП из-за резкого роста числа нелегальных мигрантов

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В Италии рост числа мигрантов-нелегалов привел к введению чрезвычайного положения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МИД страны.

Только с начала года в Италию по морю прибыли более 30 тысяч беженцев. Это в четыре раза больше, чем в прошлом году. Главным образом в стану-член Евросоюза стремятся выходцы из Туниса, Кот-д’Ивуара, Гвинеи, Пакистана, Египта и Бангладеш.

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Как добавили «Новые известия», представители итальянских правоохранительных органов опасаются, что число нелегалов будет только расти. Власти страны не исключают, что не справятся сами, и им потребуется помощь Евросоюза.

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