28 мая 2023, 00:36
Италия уничтожит 15 миллионов доз вакцины от ковида
La Repubblica: Италия уничтожит 15 миллионов доз устаревшей вакцины от ковида
Итальянские власти уничтожат как минимум 15 миллионов доз вакцины от коронавируса из-за истечения срока годности и устаревания препарата. К осени фармацевтические компании собираются выпустить новые версии вакцин, сообщила газета La Repubblica.
По информации главы департамента Европейского агентства лекарственных средств по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери, производителей попросили разработать препараты против новых омикрон-штаммов инфекции.
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«Речь идет о противодействии штаммам коронавируса, которые в последние месяцы активно циркулируют в Китае и, как ожидается, появятся и здесь», — пояснил он.
Также были запрошены моновалентные вакцины вместо бивалентных, потому что большого смысла защищаться от уханьского типа вируса больше нет. На сегодня уже все население привито от него. Всего в стране, уточнила газета, ежегодно вводится несколько сотен доз от коронавируса.
Ранее экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал заявление ВОЗ об опасности вакцин от коронавируса. По его словам, любая вакцинация является серьезной биологической операцией. Во время ее проведения возможны осложнения, побочные явления.
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