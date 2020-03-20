Италия сообщила о смерти 627 пациентов с коронавирусом за сутки

За минувшие сутки власти Италии сообщили о рекордном за все время вспышки COVID-2019 количестве погибших. При этом новых случаев за день было установлено более четырех с половиной тысяч.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли. Накануне число зараженных увеличилось на 4,5 тысячи человек, а еще некоторое время назад максимальный прирост инфицированных составлял три тысячи случаев в сутки. На данный момент в Италии погибших насчитывается больше, чем в Китае.

Ранее эксперт объяснил, с чем это может быть связано. По его мнению, в Италии запоздали с противоэпидемическими мероприятиями, преобладанием пожилого населения, отсутствия масок и недостаточная бдительность людей вместе с их паническим настроением.

Во всем мире сейчас более 266 тысяч зараженных, 11187 человек умерли и 90603 пациентов смогли излечиться. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией.