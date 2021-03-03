Италия рассказала о новом штамме коронавируса, от которого вакцинация может быть бессильна

Новую мутацию коронавируса, которую назвали нигерийский штамм, обнаружили на севере Италии, в Брешии. Президент Итальянского общества вирусологов и директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо заявил, что разработанные вакцины могут быть бессильны.

«Впервые в Италии мы выделили штамм (нигерийский), отмеченный мутациями, против которых нынешние вакцины могут быть неэффективны», — заявил Карузо. Его процитировало агентство ANSA.

При этом он не раскрыл никаких особенностей штамма. В районе Брешии, сильно пострадавшей от пандемии весной 2020 года, опять растет число заражений. Власти ужесточают карантинные меры.

По данным Высшего института здоровья, в Италии сейчас превалирует британский штамм. Итальянский специалисты говорят о наступлении третьей волны, написал ТАСС. Правительство решило закрывать детские сады и школы в красных зонах, где сложилась наиболее неблагоприятная ситуация.

С начала пандемии COVID-19 подтвердился в Италии почти у трех миллионов человек. Более 98 тысяч больных скончались. В мире заболеваемость ковидом выросла впервые за почти два месяца. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.