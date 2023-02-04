Мир 04 февраля 2023, 01:00 Италия раскрыла планы Украины на переговоры с Россией Премьер Италии Мелони заявила о подготовке Зеленского к переговорам с Путиным РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский работает над «планом мирного диалога» с Россией. Об этом премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассказала в интервью зданию La Stampa.

По ее словам, украинский лидер разрабатывает план, который может привести к диалогу с российской стороной. Мелони добавила, что планирует побывать на Украине до 24 февраля.

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«Помощь Украине — это единственный способ привести действующих игроков за стол переговоров», — резюмировала политик.

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Зеленский ранее рассказал телеканалу Sky News, что не заинтересован в переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Он добавил, что после объявления специальной военной операции российский лидер стал для него «никем». Зеленский надеется выиграть в этой борьбе с помощью западных союзников и США.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и президент страны Владимир Путин являются большой проблемой для киевского режима. Также он рекомендовал Зеленскому побыстрее понять, что «Россия и Путин есть и будут».