04 февраля 2023, 01:00
Италия раскрыла планы Украины на переговоры с Россией
Премьер Италии Мелони заявила о подготовке Зеленского к переговорам с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский работает над «планом мирного диалога» с Россией. Об этом премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассказала в интервью зданию La Stampa.
По ее словам, украинский лидер разрабатывает план, который может привести к диалогу с российской стороной. Мелони добавила, что планирует побывать на Украине до 24 февраля.
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«Помощь Украине — это единственный способ привести действующих игроков за стол переговоров», — резюмировала политик.
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Зеленский ранее рассказал телеканалу Sky News, что не заинтересован в переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Он добавил, что после объявления специальной военной операции российский лидер стал для него «никем». Зеленский надеется выиграть в этой борьбе с помощью западных союзников и США.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и президент страны Владимир Путин являются большой проблемой для киевского режима. Также он рекомендовал Зеленскому побыстрее понять, что «Россия и Путин есть и будут».
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