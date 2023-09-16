Мир 16 сентября 2023, 20:27 Италия призвала Евросоюз помочь стабилизировать ситуацию с мигрантами Bloomberg: Италия попросила Евросоюз помочь снизить поток мигрантов РИА «Новости»

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обратилась к Еврокомиссии с просьбой помочь снизить поток мигрантов. На итальянский остров Лампедуза ежедневно прибывают тысячи нелегалов из Северной Африки. Итальянское правительство готовится принять чрезвычайные меры, сообщило агентство Bloomberg.

Мелони пригласила председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен посетить Лампедузу, чтобы стать свидетелем чрезвычайной ситуации. Глава Еврокомиссии планирует посетить остров в воскресенье, 17 сентября.

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Итальянский премьер также попросила главу Европейского совета Шарля Мишеля включить обсуждение этой проблемы в повестку дня совета ЕС в октябре и призвала создать миссию, которая поможет остановить направляющихся в Европу незаконных мигрантов.

Ранее Джорджа Мелони анонсировала чрезвычайные меры для решения проблемы нелегальных мигрантов. План действий будет обсуждаться на заседании кабинета министров в понедельник.

В субботу, 16 сентября, сотрудники итальянской береговой охраны Лампедузы обнаружили мертвого младенца в лодке с мигрантами. Ребенок родился во время переправы и умер из-за отсутствия медицинской помощи.