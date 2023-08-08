08 августа 2023, 15:07
Италия приостановила программу выдачи виз россиянам за инвестиции
Италия приостановила действие программы Investor Visa для россиян и белорусов
Италия приостановила действие программы выдачи «золотых виз» за инвестиции (Investor Visa for Italy) для россиян и белорусов. Об этом информировало итальянское министерство по делам предприятий и продукции «Сделано в Италии».
Уточняется, что программу перестанут распространять на граждан России и Белоруссии по распоряжению председателя комитета министерства «в соответствии с рекомендацией C (2022) 2028 Европейского союза».
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Программу запустили в Италии в 2017 году для привлечения стратегических инвестиций из-за границы. Граждане не входящих в ЕС государств могли инвестировать в стратегические активы для развития итальянской экономической системы и подать заявку на получение специальной визы. В частности, ее могли выдать за инвестиции в ценные бумаги на сумму от двух миллионов евро, а также благотворительный взнос в развитие культуры, образования, науки на миллион евро и больше.
Действие визы продолжалось в течение двух лет.
Италия
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