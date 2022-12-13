Мир 13 декабря 2022, 15:28 Италия пригрозила прекратить военную помощь Украине Глава Минобороны Крозетто: Италия с началом переговоров прекратит поставку оружия Украине Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Власти Италии решили прекратить отправлять Украине оружие в случае, если начнутся мирные переговоры. Об этом объявил министр обороны Гуидо Крозетто, рассказало агентство ANSA.

«Военная помощь закончится, когда начнутся мирные переговоры», — сказал он.

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Министр заявил, что рано или поздно Италия остановит поставки оружия и боеприпасов на Украину. Это произойдет после того, как начнутся мирные переговоры. Однако Гуидо Крозетто не уверен, что это произойдет в ближайшее время — по его словам, к мирному урегулированию конфликта не готовы обе стороны. Он предложил Евросоюзу выступить посредником между ними.

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Правительство Италии решило приостановить военную помощь Украине до конца года, рассказали «Известия». Объемы и формат поддержки в 2023 году определят позже, сказал журналистам Гуидо Крозетто. Киевский режим, по его словам, остро нуждается в генераторах и оборудовании для объектов энергетики.