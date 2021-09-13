Италия пожертвует 150 млн евро на помощь Афганистану и соседним странам

Италия выделит около 150 миллионов евро на оказание гуманитарной помощи в Афганистане и в соседних с ним государствах. Об этом сообщил ТАСС.

«Италия всегда поддерживала деятельность основных гуманитарных организаций в Афганистане. Мы планируем выделить дополнительные ресурсы на оказание гуманитарной помощи как в Афганистане, так и в соседних с ним странах на общую сумму 150 миллионов евро, при этом около половины этих средств будет направлено на гуманитарную деятельность в Афганистане», — привел слова главы МИД Италии Луиджи ди Майо RT.