Италия потратит на содержание арестованных вилл и яхт россиян почти 14 млн евро

Итальянские власти посчитали, что в 2022 году им придется потратить на содержание арестованного имущества попавших под санкции россиян 13,4 миллиона евро. Об этом сообщило издание La Repubblica.

Стоимость всей российской собственности, замороженной в Италии, оценивается в два миллиарда евро. Власти страны готовят закон о неотложных мерах по защите арестованного имущества, в том числе от вандалов, но в целях экономии средств.

Власти Италии надеются, что владельцы собственности возместят им все расходы на содержание. Но если этого не сделают в течение 180 дней после отмены санкций, то могут потерять свои активы. Италия в таком случае рассматривает возможность продажи имущества либо отдельных предметов.

В марте в Италии арестовали яхты российских миллиардеров Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко, попавших в черный список ЕС. А в апреле в городе Ольбия арест наложили на виллу, предположительно, принадлежащую предпринимателю Дмитрию Мазепину и его сыну, гонщику «Формулы-1» Никите Мазепину.