Италия пообещала помочь скорейшему признанию «Спутника V» в Европе

Итальянский посол Джорджо Стараче рассказал, что власти Италии сделают все, чтобы помочь скорейшему одобрению российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе. Италия не может начать использование «Спутника» без согласия Евросоюза, но постарается пролоббировать признание препарата европейскими институтами. Информацией дипломат поделился с РИА «Новости».

«В данный момент — нет. Нам было бы сложно последовать по пути, по которому пошла, например, Венгрия. Мы очень тесно интегрированы в Европейский союз, являемся его важным членом и уважаем регуляторные процедуры внутри Евросоюза», — так Стараче объяснил ситуацию, отвечая на вопрос, принимает ли Италия «Спутник» на федеральном уровне.

Посол признался, что поддерживает скорейшее признание вакцины. «Чем быстрее процесс пойдет, тем лучше», — добавил он.

Ранее Минздрав России уже отправил представителям Евросоюза документы для обоюдного принятия сертификатов о вакцинации от коронавируса. Глава МИД Сергей Лавров понадеялся на здравый смысл в вопросе взаимного признания сертификатов. Он посетовал, что замечает предвзятое отношение ЕС к российским вакцинам.